Motorista morre após caminhão tombar em ribanceira na Rodovia Vereador Antônio Cazaline, em Amparo

Acidente ocorreu na noite de segunda-feira (3) e interditou parcialmente a via; causas ainda são investigadas

Um motorista morreu após o caminhão que dirigia tombar e cair em uma ribanceira na Rodovia Vereador Antônio Cazaline (SP-352), em Amparo, na noite de segunda-feira (3).

O acidente aconteceu por volta das 23h45, na altura do km 134, sentido Itapira. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o trecho da pista e o acostamento foram interditados no mesmo sentido, e o tráfego operou em sistema pare e siga até o fim da manhã desta terça-feira (4).

Segundo a Polícia Militar, o motorista foi encontrado caído no meio da rodovia com um corte na cabeça. Ele chegou a ser socorrido por equipes da Unidade Básica de Atendimento e encaminhado à Santa Casa Anna Cintra, mas não resistiu aos ferimentos.

O caminhão permaneceu no local até cerca de 11h30, e não houve registro de congestionamento. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela polícia.

Fonte: g1 Campinas e Região

Foto Polícia Civil