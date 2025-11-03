Municipal de Futsal tem 15 partidas nas Taças Prata e Ouro
Rodada movimentou três dias de jogos em diferentes ginásios e confirmou líderes nas duas divisões
O Campeonato Municipal de Futsal Amador de Jaguariúna teve continuidade neste final de semana com a realização de 15 partidas pelas Taças Prata e Ouro, envolvendo dezenas de atletas e times da cidade em confrontos bastante disputados.
Na Taça Prata, as equipes Cascavel, Peralta, Olímpico JR, Los Parças e Ponte Preta Futsal lideram suas respectivas chaves após os jogos. Já na Taça Ouro, a equipe do Roma Futsal segue isolada na liderança, com a melhor campanha até o momento.
A rodada teve início na última quinta-feira, dia 30, e foi disputada em dois locais: o Ginásio do Azulão e a quadra da Roseira de Baixo. Confira os resultados:
Ginásio do Azulão – Taça Prata
Império 4 x 3 Ousados FC
Portugal FCC 2 x 6 São Cristóvão FC
Aliança JR 0 x 4 Beira Rio B
Peralta 3 x 0 Portugal FCC
MAC 2 x 6 Milan Futsal
Juventude B.D.C. 5 x 3 Usados FC
Ajax 3 x 3 Roseira de Baixo
Expressinho 6 x 3 Vila São José
Roseira de Baixo – Taça Prata
Cruzeiro 1 x 0 São Cristóvão FC
Rataiada Futsal 13 x 3 Falcões FC
Resenha 3 x 7 Europa Ferraz
Ginásio do Azulão – Taça Ouro
Olímpico 17 x 1 EC Lyon Futsal
Roma Futsal 4 x 2 Revelação
Família Planalto 2 x 2 Sudeste
Beira Rio 1 x 8 Planalto
As partidas seguem movimentando o calendário esportivo da cidade, promovido pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna, com destaque para o envolvimento das comunidades locais e a valorização do futsal amador.