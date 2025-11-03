Municipal de Futsal tem 15 partidas nas Taças Prata e Ouro

Rodada movimentou três dias de jogos em diferentes ginásios e confirmou líderes nas duas divisões

O Campeonato Municipal de Futsal Amador de Jaguariúna teve continuidade neste final de semana com a realização de 15 partidas pelas Taças Prata e Ouro, envolvendo dezenas de atletas e times da cidade em confrontos bastante disputados.

Na Taça Prata, as equipes Cascavel, Peralta, Olímpico JR, Los Parças e Ponte Preta Futsal lideram suas respectivas chaves após os jogos. Já na Taça Ouro, a equipe do Roma Futsal segue isolada na liderança, com a melhor campanha até o momento.

A rodada teve início na última quinta-feira, dia 30, e foi disputada em dois locais: o Ginásio do Azulão e a quadra da Roseira de Baixo. Confira os resultados:

Ginásio do Azulão – Taça Prata

Império 4 x 3 Ousados FC

Portugal FCC 2 x 6 São Cristóvão FC

Aliança JR 0 x 4 Beira Rio B

Peralta 3 x 0 Portugal FCC

MAC 2 x 6 Milan Futsal

Juventude B.D.C. 5 x 3 Usados FC

Ajax 3 x 3 Roseira de Baixo

Expressinho 6 x 3 Vila São José

Roseira de Baixo – Taça Prata

Cruzeiro 1 x 0 São Cristóvão FC

Rataiada Futsal 13 x 3 Falcões FC

Resenha 3 x 7 Europa Ferraz

Ginásio do Azulão – Taça Ouro

Olímpico 17 x 1 EC Lyon Futsal

Roma Futsal 4 x 2 Revelação

Família Planalto 2 x 2 Sudeste

Beira Rio 1 x 8 Planalto

As partidas seguem movimentando o calendário esportivo da cidade, promovido pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna, com destaque para o envolvimento das comunidades locais e a valorização do futsal amador.