Networking reúne empresários de Holambra em mais um encontro de conexões e parcerias

Iniciativa promovida pela ACE Holambra fortalece vínculos entre empreendedores e fomenta o crescimento dos negócios locais

Na noite desta quinta-feira (23), a cidade de Holambra recebeu mais um encontro do Grupo ACE Networking — ação promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra) que tem como objetivo reunir empresários e empreendedores para troca de experiências, discussões sobre temas relevantes, divulgação de negócios e fortalecimento de parcerias.

O evento foi realizado na Unitá Contabilidade, empresa parceira e anfitriã da noite, que recebeu o grupo com receptividade e apoio. A ACE Holambra agradeceu a presença de todos os participantes e destacou a importância da união entre os empresários locais. Com quatro anos de atividades, o grupo segue firme conectando pessoas e impulsionando o desenvolvimento empresarial na cidade. Novos encontros já estão previstos.