OAB Jaguariúna e Santo Antônio de Posse inaugura núcleo da Escola Superior da Advocacia

Iniciativa fortalece a qualificação profissional e amplia acesso a cursos e eventos jurídicos na região

A OAB Subseção de Jaguariúna e Santo Antônio de Posse inaugurou, na noite de quinta-feira, 9, o núcleo local da Escola Superior da Advocacia, um importante marco para o fortalecimento da classe e o aprimoramento profissional da advocacia na região.

A ESA é o braço educacional da Ordem dos Advogados do Brasil, responsável por promover a capacitação contínua, atualização jurídica e aperfeiçoamento técnico dos advogados por meio de cursos, palestras, seminários e programas de especialização . Com a implantação do núcleo na Subseção, a advocacia local passa a contar com acesso mais próximo a conteúdos de alta qualidade, alinhados às constantes transformações do Direito e às exigências do mercado.

O novo núcleo permitirá a realização de cursos, que inicialmente serão apenas presenciais, além de eventos acadêmicos e profissionais, fomentando o desenvolvimento da advocacia e incentivando a troca de experiências entre os profissionais. A iniciativa também integra o projeto “Anuidade de Volta”, que visa reverter parte dos recursos arrecadados em benefícios diretos à classe, estimulando a participação ativa dos advogados nas atividades institucionais.

Segundo o presidente da Subseção, Dr. Caio Vicenzotti, a inauguração representa um avanço significativo para a região:

“Trata-se de um grande passo para a advocacia jaguariunense e possense, que passa a contar com uma estrutura voltada ao aprimoramento constante dos profissionais, com educação de qualidade e acessível. Além disso, o projeto também contribui para o fortalecimento da própria Subseção, trazendo recursos e fomentando a participação dos colegas”, destacou.

A criação do núcleo da ESA reforça o compromisso da OAB Jaguariúna e Santo Antônio de Posse com a valorização da advocacia e com a prestação de serviços cada vez mais qualificados à sociedade, consolidando a Subseção como um polo de desenvolvimento jurídico regional.