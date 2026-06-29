Ônibus da Catraca Livre terão horário alterado nesta segunda-feira em Artur Nogueira

Serviço funcionará normalmente até as 12h30, será suspenso temporariamente e retomado às 16h10

A Prefeitura de Artur Nogueira informou que, nesta segunda-feira, 29 de junho, os ônibus do programa Catraca Livre, que oferecem transporte gratuito à população, terão alteração no horário de funcionamento em razão do jogo da Seleção Brasileira.

O serviço funcionará normalmente até as 12h30. Em seguida, a circulação dos ônibus será temporariamente suspensa e retomada às 16h10, para atender às linhas no fim da tarde e no período noturno.

A Prefeitura orienta os usuários do transporte gratuito a programarem seus deslocamentos conforme os horários informados e agradece a compreensão da população.

Serviço

Alteração no funcionamento da Catraca Livre

Data: segunda-feira, 29 de junho

Funcionamento normal: até as 12h30

Suspensão temporária: após as 12h30

Retomada do serviço: 16h10

Fonte: Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Artur Nogueira

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