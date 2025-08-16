Ônibus SP Por Todas leva a Amparo serviços itinerantes de acolhimento e proteção às mulheres

Unidade móvel promove suporte jurídico e psicossocial no dia 18 de agosto

A Secretaria de Políticas para a Mulher leva para Amparo o novo equipamento de atendimento às mulheres, Ônibus SP Por Todas. Com o objetivo de ampliar o acesso a serviços de acolhimento, orientação e proteção, o ônibus estará na Praça Pádua Salles, das 10h às 13h e das 14h às 17h.

Como mais um reforço no enfrentamento à violência contra as mulheres, o equipamento atua em duas frentes: em eventos de grande porte, como feiras e festivais; e percorrendo bairros com altos índices de vulnerabilidade social. O atendimento é humanizado, realizado por equipe especializada, e sigiloso, para que o público feminino se sinta seguro ao procurar os serviços do Estado.

“Com o Ônibus SP Por Todas, vamos levar dignidade, acolhimento e atendimento imediato às mulheres de Amparo, com equipe preparada para lidar com as mais diversas situações, reafirmando nosso compromisso de garantir proteção e segurança a todas as paulistas”, destaca a secretária de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro.

Descentralizando o acesso aos serviços integrados nas áreas psicossocial, jurídica e assistencial, as mulheres atendidas no Ônibus serão orientadas sobre seus direitos, canais de denúncia — como o Ligue 190 e o App SP Mulher Segura — e poderão ser encaminhadas às redes de proteção, como Delegacias da Mulher, Defensoria Pública, entre outros.

Para garantir a qualidade do atendimento, a equipe conta com dois psicólogos e dois assistentes sociais. No interior do Ônibus SP Por Todas, as mulheres terão acesso a esses profissionais de maneira individual e também em grupo.

Com salas de atendimento e banheiro acessível, o equipamento oferece um ambiente acolhedor e protegido, garantindo conforto, privacidade e segurança para as mulheres durante todo o processo de acolhimento e orientação.

Serviço

Ônibus SP Por Todas em Amparo

Data: 18/08 – Praça Pádua Salles

Endereço: Av. Bernardino de Campos – Centro, Amparo – SP

Horário: 10h às 13h e 14h às 17h

Agosto Lilás & SP por Todas

A conscientização pelo fim da violência contra a mulher é o foco do Agosto Lilás e um dos pilares do movimento SP por Todas, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira para elas. Essas frentes estão nos pilares da gestão e incluem soluções como o lançamento do aplicativo SP Mulher Segura, que conecta a polícia de forma direta e ágil caso o agressor se aproxime; e a criação de novas salas da Delegacia da Defesa da Mulher 24 horas. Mais informações www.spportodas.sp.gov.br.