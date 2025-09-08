Operação “Copo Sujo” apreende 66 garrafas de bebidas de procedência desconhecida em Jaguariúna

A Guarda Civil Municipal de Jaguariúna participou, na última sexta-feira (5), da operação integrada “Copo Sujo”, realizada em diversas cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC) para fiscalizar a venda de bebidas falsificadas e combater crimes de descaminho.

Na cidade, a GCM atuou com quatro equipes e oito viaturas, que se dividiram para realizar fiscalizações simultâneas em diferentes pontos. Durante a ação, no bairro Dona Irma, um estabelecimento comercial foi flagrado com 66 garrafas de bebidas sem comprovação de origem.

O proprietário do local e a mercadoria foram conduzidos até a sede da Polícia Federal em Campinas, onde o delegado responsável determinou a apreensão dos produtos. O comerciante responderá em liberdade pelo crime de descaminho.

De acordo com a corporação, a operação teve como objetivo reforçar a segurança do consumidor, uma vez que bebidas de origem desconhecida podem representar riscos à saúde, além de configurar crime contra a ordem tributária e o comércio legal.