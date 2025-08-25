Operação Direção Segura é realizada na Rodovia SP-332, em Cosmópolis

Ação conjunta entre Policiamento Rodoviário, Detran, Polícia Civil e Via Appia fiscalizou mais de 2 mil motoristas e autuou condutores por recusa ao teste do bafômetro.

No último sábado (23), o Policiamento Rodoviário, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Indaiatuba, a Polícia Civil e a Concessionária Via Appia Colinas, realizou a Operação Direção Segura Integrada (ODSI) no município de Cosmópolis, na Rodovia SP-332, km 135,5, sentido Norte.

A operação ocorreu entre 14h30 e 19h30, com foco na prevenção de acidentes causados por motoristas sob efeito de álcool ou substâncias psicoativas, além de aumentar a percepção de segurança para quem trafega pela rodovia.

Durante a fiscalização:

39 veículos foram abordados

2.077 condutores passaram pelo teste de etilômetro passivo

31 condutores realizaram o teste ativo

Como resultado da operação, foram lavrados 57 autos de infração, sendo 30 deles referentes à recusa ao teste do etilômetro (artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro). Além disso, 06 veículos foram removidos ao pátio de apreensões.

A ODSI faz parte de um esforço estadual para reduzir acidentes, salvar vidas e promover direção responsável nas rodovias de São Paulo.