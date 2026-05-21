Operação do Policiamento Rodoviário combate roubo e furto de motocicletas em Campinas

Ação realizada nesta quinta-feira integra o Maio Amarelo e mobilizou equipes em importantes corredores viários da cidade

O Policiamento Rodoviário realizou nesta quinta-feira, 21 de maio, a Operação Matricial em Campinas, com foco no combate ao roubo e furto de motocicletas. A ação integrou as atividades do Movimento Maio Amarelo 2026 e ocorreu das 14h às 18h.

A operação foi desenvolvida em trechos das rodovias SP-065, SP-332 e SP-083, considerados corredores importantes de circulação no município. Ao todo, foram mobilizadas seis viaturas de duas rodas e uma viatura de quatro rodas do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária.

De acordo com o Policiamento Rodoviário, a Operação Matricial é uma ação estratégica integrada que cruza dados de inteligência, pontos de bloqueio e fiscalização dinâmica para intensificar o combate aos crimes envolvendo motocicletas.

O principal objetivo é bloquear rotas utilizadas para o escoamento de veículos subtraídos, desarticular grupos criminosos e ampliar as abordagens voltadas à identificação veicular.

A ação também busca reforçar a segurança dos usuários das rodovias e preservar a ordem pública, especialmente em áreas consideradas críticas de Campinas, onde esse tipo de crime apresenta maior incidência.

Durante a operação, o policiamento atuou com patrulhamento ostensivo e abordagens estratégicas, mobilizando as viaturas de duas rodas da 2ª Companhia para ampliar a presença policial nos pontos definidos pela inteligência da corporação.

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