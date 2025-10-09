Operação policial prende cinco e apreende armas, drogas e dinheiro em Cosmópolis

Investigação aponta envolvimento dos suspeitos em roubo com violência na Rodovia dos Agricultores, em Artur Nogueira, em abril deste ano

A Polícia Civil prendeu cinco pessoas e realizou diversas apreensões durante uma operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (9) em Cosmópolis (SP), com foco no desmantelamento de uma quadrilha especializada em roubos. A ação cumpriu 19 mandados de busca e apreensão em diferentes endereços da cidade.

De acordo com as investigações, os suspeitos participaram de um roubo ocorrido em 11 de abril deste ano, na Rodovia dos Agricultores, em Artur Nogueira. Na ocasião, um homem foi abordado por seis indivíduos encapuzados, três deles armados. As vítimas foram ameaçadas, amarradas e tiveram diversos bens subtraídos, incluindo a fiação de uma empresa. Os criminosos utilizaram uma empilhadeira para carregar os itens roubados nos veículos utilizados na fuga. Um dos carros foi encontrado posteriormente abandonado na Rodovia Zeferino Vaz (SP-332).

A operação foi batizada de “Lima”, em alusão à Síndrome de Lima — fenômeno psicológico que ocorreu durante o sequestro da embaixada japonesa no Peru, quando sequestradores demonstraram afeição por suas vítimas. Em Cosmópolis, um dos autores do roubo teria mantido contato com uma das vítimas após o crime, o que permitiu à polícia identificar parte dos envolvidos e reunir elementos fundamentais para a investigação.

Durante a ação, foram apreendidas duas armas de fogo, dois simulacros, 15 munições, cerca de três quilos de entorpecentes diversos e R$ 2.150,00 em espécie. Além disso, houve três prisões em flagrante por crimes como porte ilegal de arma, receptação, tráfico de drogas e infrações de trânsito. Outras duas pessoas que estavam sendo procuradas também foram capturadas.

As investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros integrantes da quadrilha e esclarecer conexões com possíveis crimes semelhantes na região.

Fonte: G1