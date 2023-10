Os melhores nadadores de São Paulo se reunirão entre os dias 6 e 8 de outubro na piscina do Corinthians para o Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Verão Os melhores nadadores de São Paulo se reúnem entre os dias 6 e 8 de outubro na piscina do Sport Club Corinthians Paulista, em São Paulo. Por lá vai acontecer o Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Verão, o XXIV Torféu Alberto Martin Perez. A competição promovida pela FAP (Federação Aquática Paulista) tem 49 entidades e 348 atletas inscritos. A Academia Free Play Sports vai representar Mogi Mirim neste torneio de alto rendimento e três nadadores irão competir na Capital. Melissa D’Orazio de Almeida, que é a mais jovem da delegação, vai competir na junior 2 (nascidos em 2004 ou 2005) e foi confirmada em quatro provas: 50 e 100 livres, 50 nado peito e 50 nado borboleta. Para Murilo Cecato Barboza os desafios serão nos 50, 100 e 200 nado peito. Ele é da sênior e nascido em 1997. Já Tomas Coradi Lino, de 1996, vai brigar por medalhas nos 50 e 100 costas e nos 50 borboleta e 50 livres. Agenda No primeiro dia de provas, Melissa será a primeira a nadar, na 14ª prova do torneio, os 100 livres da junior 2, na parte da manhã. Ela tem o tempo de balizamento de 1min19seg31. Depois, Murilo nadará a 24ª prova, os 100 peito, com tempo de balizamento de 1min14seg28. Aí Melissa volta à água na 26ª prova do cronograma da FAP, os 50 borboleta do feminino da junior 2, em que ela chega com 37seg95 de tempo de balizamento. Para fechar, ainda no dia 6 de outubro, Tomas disputará os 50 borboleta, a 30ª prova do torneio, na qual ele tem 25seg92 como tempo de balizamento. No sábado, 7, o primeiro a nadar será Murilo, que vai para os 200 peito, a 43ª prova do Paulista, com a marca de 2min41seg58. Na sequência compete Tomas, na 61ª prova do evento, os 50 costas da sênior, em que ele chega com o tempo de balizamento de 27seg05. Depois, na 63ª prova, quem nadará é Melissa, nos 50 peito, em que tem 52seg27 de tempo de balizamento. Para fechar o segundo dia, Murilo retorna nos 50 peito, em que tem a marca de 33seg19, concluindo a sua participação no estadual. No domingo, 8, Tomas disputa a 92ª prova do cronograma, os 100 costas, em que tem o quarto melhor tempo de balizamento (1min00seg72) entre os sete classificados para a disputa. Melissa vai para a 100ª prova do torneio, os 50 livres da junior 2, na qual ela tem a marca de 34seg00 e, para fechar, Tomas retorna nos 50 livres da sênior, a 104ª prova da agenda, com o tempo de balizamento de 24seg89. O trabalho da Free Play é desenvolvido com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, através da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer (Sejel), Colégio Conectado, Gonçalves Avenida Society, Ótica Líder, Sucos Alvorada, Central Beauty Supermercado de Cosméticos e Macaúbas Eco Restaurante; e apoio do Laboratório 22 de Outubro e da Clínica Vitallis.MELISSA, MURILO E TOMAS REPRESENTAM A FREE PLAY NO PAULISTA ABSOLUTO

Os melhores nadadores de São Paulo se reúnem entre os dias 6 e 8 de outubro na piscina do Sport Club Corinthians Paulista, em São Paulo. Por lá vai acontecer o Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Verão, o XXIV Torféu Alberto Martin Perez. A competição promovida pela FAP (Federação Aquática Paulista) tem 49 entidades e 348 atletas inscritos.

A Academia Free Play Sports vai representar Mogi Mirim neste torneio de alto rendimento e três nadadores irão competir na Capital. Melissa D’Orazio de Almeida, que é a mais jovem da delegação, vai competir na junior 2 (nascidos em 2004 ou 2005) e foi confirmada em quatro provas: 50 e 100 livres, 50 nado peito e 50 nado borboleta.

Para Murilo Cecato Barboza os desafios serão nos 50, 100 e 200 nado peito. Ele é da sênior e nascido em 1997. Já Tomas Coradi Lino, de 1996, vai brigar por medalhas nos 50 e 100 costas e nos 50 borboleta e 50 livres.

Agenda

No primeiro dia de provas, Melissa será a primeira a nadar, na 14ª prova do torneio, os 100 livres da junior 2, na parte da manhã. Ela tem o tempo de balizamento de 1min19seg31. Depois, Murilo nadará a 24ª prova, os 100 peito, com tempo de balizamento de 1min14seg28. Aí Melissa volta à água na 26ª prova do cronograma da FAP, os 50 borboleta do feminino da junior 2, em que ela chega com 37seg95 de tempo de balizamento. Para fechar, ainda no dia 6 de outubro, Tomas disputará os 50 borboleta, a 30ª prova do torneio, na qual ele tem 25seg92 como tempo de balizamento.

No sábado, 7, o primeiro a nadar será Murilo, que vai para os 200 peito, a 43ª prova do Paulista, com a marca de 2min41seg58. Na sequência compete Tomas, na 61ª prova do evento, os 50 costas da sênior, em que ele chega com o tempo de balizamento de 27seg05. Depois, na 63ª prova, quem nadará é Melissa, nos 50 peito, em que tem 52seg27 de tempo de balizamento. Para fechar o segundo dia, Murilo retorna nos 50 peito, em que tem a marca de 33seg19, concluindo a sua participação no estadual.

No domingo, 8, Tomas disputa a 92ª prova do cronograma, os 100 costas, em que tem o quarto melhor tempo de balizamento (1min00seg72) entre os sete classificados para a disputa. Melissa vai para a 100ª prova do torneio, os 50 livres da junior 2, na qual ela tem a marca de 34seg00 e, para fechar, Tomas retorna nos 50 livres da sênior, a 104ª prova da agenda, com o tempo de balizamento de 24seg89.

O trabalho da Free Play é desenvolvido com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, através da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer (Sejel), Colégio Conectado, Gonçalves Avenida Society, Ótica Líder, Sucos Alvorada, Central Beauty Supermercado de Cosméticos e Macaúbas Eco Restaurante; e apoio do Laboratório 22 de Outubro e da Clínica Vitallis.