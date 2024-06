Roubo em Estabelecimento Comercial em Artur Nogueira

No dia 10 de junho, um incidente de furto ocorreu em um supermercado de Artur Nogueira, resultando na detenção de uma mulher identificada como M., de 43 anos. A vítima, W. , um comerciário de 61 anos, relatou o ocorrido às autoridades.

A equipe de policiamento foi acionada após receber informações de um funcionário do supermercado, que notou a suspeita furtando produtos do estabelecimento e saindo do local em um Fiat Palio prata. Com essas informações, os Policiais Militares prontamente localizaram e abordaram o veículo suspeito.

Durante a abordagem, a mulher, M., foi questionada sobre o incidente, mas optou por não fornecer nenhuma declaração. Uma vistoria veicular foi então realizada, revelando vários produtos em sacolas do mercado. A suspeita apresentou um comprovante de pagamento referente a apenas alguns dos produtos encontrados, mas não conseguiu justificar a posse de outros itens, que incluíam chocolates, biscoitos, produtos de limpeza e alimento para cachorro.

Os produtos não comprovados totalizavam aproximadamente R$ 100,00 e foram identificados pela vítima como sendo os itens subtraídos do supermercado. Diante das evidências, M. foi conduzida ao Distrito Policial, onde permanece à disposição da Justiça para os procedimentos legais cabíveis.

O caso serve como um alerta para a importância da vigilância constante em estabelecimentos comerciais e destaca a eficiência da resposta rápida das forças de segurança em Artur Nogueira.