Outubro Rosa: castrar evita câncer?

Outubro é um mês de atenção à prevenção do câncer de mama, inclusive no universo pet. A campanha Outubro Rosa Pet convida tutores a refletirem sobre os cuidados com a saúde das fêmeas, não só pela castração, mas por um conjunto de escolhas que envolvem alimentação, estilo de vida e acompanhamento contínuo.

Durante muito tempo, a castração precoce foi divulgada como principal forma de evitar câncer de mama. Estudos clássicos indicam que castrar antes do primeiro cio reduz drasticamente os riscos (de 26% após o segundo cio para 0,5% antes do primeiro). Mas hoje já se reconhece que a castração também pode trazer efeitos colaterais importantes, como alterações hormonais, tendência à obesidade, disfunções articulares e até predisposição a outros tipos de câncer (como osteossarcoma e hemangiossarcoma em algumas raças).

O ideal, portanto, é que a decisão de castrar (ou de quando castrar) seja feita com análise individualizada. Cada pet tem uma história, uma genética, uma rotina e um ambiente. É aí que o acompanhamento contínuo com um profissional faz toda a diferença: para que o tutor não tome uma decisão precipitada nem por falta de orientação.

Além da castração, a alimentação é uma das chaves da prevenção real. Dietas ultraprocessadas, com excesso de carboidratos ou aditivos químicos, contribuem para inflamações silenciosas e desequilíbrios hormonais. Já uma nutrição balanceada, natural ou de qualidade premium, aliada à boa hidratação, fortalece o sistema imunológico e dá suporte ao corpo para se proteger de doenças.

Outro pilar é o estilo de vida: passeios diários, exposição ao sol da manhã, contato com grama, terra e natureza, além de atividades físicas regulares, ajudam na regulação hormonal e emocional do pet. Dormir bem, brincar e viver em ambiente emocionalmente saudável também são formas de prevenção silenciosa, porém poderosíssima.

Há ainda a questão do ambiente eletromagnético e dos produtos químicos excessivos. O uso contínuo de antipulgas convencionais, desinfetantes agressivos e até o wi-fi constante sobre o pet são elementos que, embora ainda pouco discutidos, vêm sendo estudados por sua influência negativa sobre a saúde celular e hormonal.

