Outubro Rosa em Mogi Guaçu: ações de prevenção ao câncer de mama e colo de útero

A Secretaria Municipal de Saúde e o Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos (HMTR) vão promover uma série de atividades que marcam o mês de prevenção e combate ao câncer de mama e de colo de útero. As ações, que integram a campanha do Outubro Rosa, serão realizadas nas unidades de saúde do município com o objetivo de conscientizar as mulheres quanto à importância do autocuidado.

Em Mogi Guaçu, a campanha será integrada entre a Pasta e as equipes de Atenção Primária à Saúde (APS), do Centro de Especialidades Médicas (CEM) e do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos (HMTR). A ação inicia nesta terça-feira, 1º de outubro, com decoração temática em rosa de balões, fitas, banners e iluminação em todos os serviços dos órgãos envolvidos.

A enfermeira e coordenadora da Atenção Básica de Saúde, Viviane Passos, comentou que a finalidade é promover a educação em saúde, fortalecer o vínculo entre profissionais e comunidade, além de ampliar o acesso às informações e práticas de autocuidado da mulher. “Desta forma, vamos contribuir para a melhoria da qualidade de vida desse público em especial por conta do Outubro Rosa”, disse.

Atividades

A palestra Câncer de Mama: Prevenção e Autocuidado acontecerá nesta sexta-feira, 3 de outubro, no auditório do HMTR. A programação prevê ainda rodas de conversa, oficinas terapêuticas (música, artesanato, yoga e maquiagem), essas no Hospital Municipal, além de visitas institucionais aos postinhos da cidade com a participação do secretário de Saúde, Luciano Firmino Vieira.

Além disso, em seis unidades de saúde, as atividades serão realizadas aos sábados, sendo a primeira agendada para o dia 11 de outubro, na Unidade de Saúde da Família (USF) do Santa Terezinha, no horário das 8h às 13h, que contará ainda com uma Caminhada do Outubro Rosa pelas ruas bairro. Nesta data, a ação também ocorrerá na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Centro de Saúde, das 8h às 15h.

Depois, no dia 18 de outubro, a ação será na UBS da Zona Sul, das 7h às 12h, e na USF do Alto dos Ypês, das 8h às 16h. E por último, no dia 25 de outubro, das 8h às 15h, a ação acontecerá nas USFs das Chácaras Alvorada e Hermínio Bueno.

“O foco dessa ação específica aos sábados é a realização do exame de autoavaliação do toque de mama e de orientações de prevenção sobre o câncer de colo de útero e também de pedidos de mamografia. Cada unidade terá sua programação e as pacientes são convidadas a participar das ações. As equipes dos postos de saúde vão deixar os espaços prontos para receber as pacientes nesse mês importante para a prevenção”, concluiu Viviane Passos.

Campanha Outubro Rosa

Sábado, 11 de outubro

USF Santa Terezinha – 8h às 13h

UBS Centro de Saúde – 8h às 15h

Sábado, 18 de outubro

UBS da Zona Sul – 7h às 12h

USF Alto dos Ypês – 8h às 16h

Sábado, 25 de outubro

USF Chácaras Alvorada – 8h às 13h

USF Hermínio Bueno – 8h às 13h