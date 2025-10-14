Outubro Rosa: Hospital São Francisco de Mogi Guaçu promove roda de conversa sobre o impacto emocional do câncer de mama

O encontro é gratuito e acontece nesta quinta-feira (16). As inscrições devem ser feitas antecipadamente.

O câncer de mama é o tipo mais comum da doença entre as mulheres no Brasil e no mundo, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Para 2025, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima o surgimento de mais de 73,5 mil novos casos no país. A doença é também a principal causa de morte por câncer entre a população feminina, com mais de 20 mil óbitos registrados em 2023.

Diante de um diagnóstico de câncer de mama, o acompanhamento médico especializado é essencial. A paciente deve contar com uma equipe multidisciplinar, envolvendo profissionais como oncologistas e mastologistas, para definir o tratamento mais adequado. Além disso, o suporte emocional e psicológico é fundamental para enfrentar os desafios físicos e emocionais impostos pela doença.

Com o objetivo de promover esse olhar mais humano e acolhedor, o Hospital São Francisco de Mogi Guaçu (HSF) realiza na próxima quinta-feira (16/10) uma roda de conversa com o tema “A mulher por trás do diagnóstico”. O encontro gratuito será conduzido pela médica oncologista do HSF, Dra. Mariana Marcondes, e acontecerá a partir das 14h no hall do setor de Oncologia do hospital.

As mulheres interessadas em participar devem se inscrever previamente pelo WhatsApp (19) 99938-4563. O hospital está localizado na Rua Inácio Franco Alves, nº 561, Parque Cidade Nova.

Segundo a médica Mariana Marcondes, o encontro tem como proposta ampliar o debate sobre os impactos do câncer de mama na vida pessoal, emocional e social das mulheres.

“No Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama, promover esse momento de conversa é chamar a atenção também para a mulher que existe além do diagnóstico oncológico. Durante o tratamento, muitas mulheres acabam perdendo o senso de identidade. A cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia impactam não apenas o corpo, mas a rotina e o papel que elas desempenham na família e na sociedade. Há casos em que perdem o trabalho, a estrutura familiar, ou mesmo o apoio do parceiro. Por isso, queremos abrir esse espaço para a escuta, o acolhimento e a troca de experiências”, conta a especialista.

O Hospital São Francisco de Mogi Guaçu oferece, em um só lugar, estrutura completa para exames, biópsia, diagnóstico e tratamento especializado em Oncologia. A equipe atua de forma integrada, proporcionando um acompanhamento individualizado e humanizado, conforme as necessidades específicas de cada paciente.