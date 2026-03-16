Ovos na geladeira: qual é a forma correta de armazenar?

Os ovos estão entre os alimentos mais presentes na cozinha brasileira. São versáteis, nutritivos e aparecem em receitas simples do dia a dia ou em preparações mais elaboradas. Mas uma dúvida comum surge quando chegamos do mercado: qual é a forma correta de armazenar os ovos em casa?

A primeira orientação é manter os ovos sempre sob refrigeração. A baixa temperatura ajuda a reduzir a multiplicação de microrganismos e aumenta a vida útil do alimento. Embora muitos refrigeradores tenham um compartimento próprio na porta para ovos, o ideal é armazená-los nas prateleiras internas da geladeira, onde a temperatura é mais estável.

Outro cuidado importante é manter os ovos na própria embalagem em que foram comprados. A caixa protege contra impactos, evita a perda de umidade e reduz o contato com odores de outros alimentos, já que a casca do ovo é porosa. Além disso, a embalagem traz informações importantes, como data de validade e origem do produto.

Uma dúvida frequente é se devemos lavar os ovos antes de guardá-los. A recomendação é não lavar antes do armazenamento. A casca possui uma película natural de proteção que ajuda a impedir a entrada de microrganismos. Quando o ovo é lavado, essa barreira pode ser removida. O ideal é lavar apenas no momento do uso, se houver sujidade visível.

Também é importante observar a integridade da casca. Ovos trincados ou quebrados devem ser descartados, pois a fissura facilita a entrada de bactérias. Em casa, procure evitar o contato do ovo cru com outros alimentos e sempre higienize as mãos e utensílios após o manuseio.

Na prática, armazenar ovos corretamente é simples e faz diferença na segurança alimentar. Mantê-los refrigerados, protegidos na embalagem original e manuseá-los com higiene são atitudes que ajudam a garantir qualidade e segurança até a hora de preparar a refeição, do campo ao prato.