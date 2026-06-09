Vereador questiona multa do Saae a família que lavava mandioca em Artur Nogueira

Guilherme Carline se manifestou nas redes sociais, defendeu punição contra desperdício de água, mas cobrou empatia em casos ligados ao trabalho de produtores rurais.

O vereador Guilherme Carline, de Artur Nogueira, se manifestou nas redes sociais sobre uma multa aplicada pelo Saae a uma moradora do município. No pronunciamento, o parlamentar afirmou ser contrário ao desperdício de água, mas questionou a forma como a fiscalização foi conduzida no caso relatado.

Segundo o vereador, a moradora teria sido notificada por lavar mandiocas com o uso de uma mangueira de jardim. Carline afirmou que o marido da mulher é produtor rural, responsável pelo cultivo e colheita da mandioca, e que o alimento era lavado em um tambor, sem escoamento de água pela via.

Durante a fala, o parlamentar destacou que a cobrança contra o desperdício deve existir, especialmente em situações como lavagem de calçadas, quintais e veículos. No entanto, ele defendeu que agentes públicos e gestores tenham sensibilidade para avaliar situações em que a água é utilizada em atividades de trabalho e subsistência.

De acordo com Carline, a moradora entrou em contato emocionada após receber a notificação. Ele afirmou ainda que, ao analisar o consumo de água da residência, não identificou registros elevados ou fora do padrão habitual, o que, na avaliação dele, reforçaria a necessidade de reavaliação do caso.

O vereador também chamou atenção para o valor da penalidade, que, segundo ele, seria de aproximadamente R$ 400 a R$ 500. Para Carline, o impacto financeiro pode ser significativo para famílias trabalhadoras, especialmente quando a atividade está relacionada à produção e venda de alimentos.

Em seu pronunciamento, o parlamentar afirmou que não responsabiliza diretamente o servidor que realizou a fiscalização, por entender que ele cumpre orientações de trabalho. A crítica, segundo ele, é direcionada à condução administrativa da situação e à necessidade de que decisões desse tipo levem em consideração a realidade da população.

Carline disse ainda que pretende levar o caso ao debate público e buscar apoio para que situações semelhantes sejam analisadas com mais equilíbrio. Para ele, a fiscalização precisa combater o desperdício, mas sem prejudicar moradores que utilizam a água de forma ligada ao trabalho.

Até o momento, a matéria tem como base o pronunciamento feito pelo vereador nas redes sociais. O espaço permanece aberto para manifestação do Saae ou da administração municipal sobre o caso.

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