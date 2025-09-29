Paciente intoxicado com metanol em Limeira comprou bebida na capital paulista

Imagem Ilustartiva

A Secretaria de Saúde de Limeira esclarece que o caso do paciente de Limeira internado com suspeita de intoxicação por metanol havia sido, inicialmente, descartado com base em um primeiro exame. Contudo, após a chegada de novos resultados, o Departamento de Vigilância em Saúde confirmou o diagnóstico positivo para intoxicação por metanol.

Segundo apuração da Vigilância Sanitária, o paciente comprou um whisky na capital paulista em 16 de setembro deste ano e, no mesmo dia, participou de um churrasco com amigos. No dia seguinte 17 de setembro, ele e a esposa passaram mal e procuraram atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento.

Em 18/09, ela melhorou e o quadro de saúde do homem se agravou, levando-o a retornar ao hospital. Ele foi atendido na Santa Casa, onde precisou ser intubado e permaneceu internado na UTI. Nesta segunda-feira (29), recebeu alta da UTI, foi transferido para a enfermaria e não corre mais risco de morte.

O Departamento de Vigilância em Saúde segue acompanhando o caso. A Vigilância Sanitária mantém canal de denúncias pelo WhatsApp: (19) 3720-2520.