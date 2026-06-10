Artur Nogueira estará na Superliga C Masculina de Voleibol

Associação Desportiva Voleibol de Artur Nogueira integra a etapa regional Sudeste da competição nacional organizada pela CBV

Equipe masculina representará o município na etapa regional Sudeste da competição nacional, reunindo clubes de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. A Associação Desportiva Voleibol de Artur Nogueira (ADV) está oficialmente confirmada na disputa da Superliga C Masculina 2026. A equipe nogueirense integra a lista de participantes da etapa regional Sudeste da competição, considerada a porta de entrada para as divisões nacionais do voleibol brasileiro.

A Superliga C é a terceira divisão do sistema nacional de competições da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e reúne equipes de diversas regiões do país em busca do acesso à Superliga B. A etapa regional Sudeste contará com clubes tradicionais e projetos esportivos em ascensão, tornando a disputa ainda mais competitiva.

A participação da ADV reforça o crescimento do voleibol no município e o trabalho desenvolvido pela equipe ao longo dos últimos anos, consolidando Artur Nogueira no cenário esportivo estadual e nacional. Para a diretoria da associação, a confirmação representa o reconhecimento de um projeto construído com dedicação, formação de atletas e fortalecimento da modalidade. A disputa da Superliga C também proporciona maior visibilidade ao esporte local e incentiva a prática esportiva entre crianças, jovens e adultos.

Equipes confirmadas na Superliga C Masculina – Etapa Regional Sudeste: Clube Atlético Real (RJ); Grajaú Country Club (RJ); Instituto Capixaba Vôlei Clube (ES); Associação Desportiva de Esporte e Cidadania (MG); Olympico Club (MG); Instituto Vôlei Mania Cidadania (SP); Associação Atlética São Caetano (SP); Lençóis Paulista (SP); Associação Desportiva Voleibol de Artur Nogueira (SP).