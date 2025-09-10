Participantes do Polo Gastronômico 2025 cumpriram agenda no SENAC de Mogi Guaçu

O Polo Gastronômico versão 2025 – iniciativa da Associação Comercial e do Sincomercio – cumpriu na segunda-feira, 08 de agosto, importante agenda realizada nas dependências da unidade do SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) de Mogi Guaçu.

Os participantes receberam dicas de “técnicas de empratamento”, através da equipe do docente e Chef de cozinha, Rodney Catena. O próprio Chef promoveu uma introdução teórica antes das atividades práticas realizadas na “cozinha pedagógica”, do SENAC.

Segundo definição dada pelo docente, o empratamento consiste na arte de montagem e apresentação de um determinado prato de forma harmoniosa, que ofereça uma experiência visual e sensorial agradáveis e que desperte o apetite. Durante a aula teórica, Chef Rodney antecipou os ingredientes que seriam colocados à disposição dos participantes no momento da aula prática que ocorreu instantes depois, em equipes de três pessoas para que todos pudessem realizar a imersão necessária.

Antes do início das atividades, a comitiva da ACIMM foi recebida por Samara Jugni, coordenadora da área de gastronomia e pelo diretor da unidade do SENAC/Mogi Guaçu, Robert Gabriel dos Anjos. O presidente da ACIMM, Nelson Theodoro Junior, marcou presença e discursou para as pessoas presentes.

Reafirmou sua convicção de que a reativação do Polo Gastronômico irá contribuir de forma decisiva para não somente resgatar a importância do segmento em Mogi Mirim, mas consolidá-la como referência regional, contribuindo para o fortalecimento da atividade econômica do nosso município.

As palavras de Nelsinho Theodoro foram reforçadas pelo diretor Robert dos Anjos, o qual, colocou a expertise do SENAC nesta área para a consolidação do projeto, que ingressa em seu ponto de maturação. Na próxima semana a comitiva mogimiriana vai participar da atividade “Food Style”, que consiste em fazer registro fotográficos de pratos utilizando técnicas especialmente elaboradas para essa finalidade.

Repercussão

A atividade de segunda-feira foi um divisor de águas para muitos participantes. O Chef Solon Vedovatto Pissinati Junior, do Café Cantina e do Tempero Mineiro, elogiou a qualidade da mentoria. “O Chef Rodney tem uma fala fácil, juntamente com um tema gostoso de ser abordado. Tivemos muitas dicas de empratamento, lembrando que cada segmento possui suas particularidades e isso foi levado em consideração”, colocou.

Isaura Ubaldini, da Santa Felicidade Doces, entende que sua participação foi totalmente positiva. “Estava no meu habitat preferido, a cozinha, que por sinal é encantadora. Essa atividade pra mim, foi maravilhosa, porquê pudemos observar pratos muito bem elaborados, mas com sua simplicidade e encantamento. Apesar de ter sido mais empratamentos de salgados, amei cada prato e cada detalhe feito com tanto carinho. Só agradecer a ACIMM por nos permitir essa experiência”, disse a confeiteira.

Adriana Borges, do Pitangueiras Eco Bar, que se fez acompanhada do proprietário Rafael, ficou particularmente satisfeita pela inclusão entre os ingredientes de duas dicas dadas pelo Pitangueiras, a maionese de abacate e a carne seca, usada na confecção de bolinhos. “Nossa participação foi positiva se levarmos em consideração que a atividade nos apontou caminhos para que possamos melhorar nosso atendimento, ampliando a variedade do nosso cardápio”, completou.

Júlio Araújo, do Juca Burguer destacou ao investimento em qualidade que a visita permite acrescentar ao dia a dia do seu negócio. “A oficina no Senac foi muito legal. Poder passar o dia na cozinha me inspirou a mudar o serviço no Juca, com todo ensinamento do Chef Rodney e Técnicos em Gastronomia. Com certeza vai refletir também na qualidade dessa nova edição do Polo Gastronômico”, acredita.