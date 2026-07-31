PAT de Jaguariúna promove mutirão com mais de 50 vagas na indústria

Processo seletivo para operador de máquinas será realizado no dia 5 de agosto, em dois períodos

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jaguariúna promove, na próxima quarta-feira, 5 de agosto, um mutirão de emprego para o preenchimento de mais de 50 vagas na área industrial.

O processo seletivo será realizado em dois períodos, às 9h e às 13h, pela CRYOVAC, empresa especializada em embalagens a vácuo e filmes plásticos de alta proteção, com unidade instalada no bairro Roseira.

As oportunidades são destinadas ao cargo de operador de máquinas.

Os interessados devem comparecer presencialmente ao PAT de Jaguariúna com documento pessoal original com foto, currículo atualizado e certificado de conclusão do Ensino Médio.

SERVIÇO

Mutirão de emprego da CRYOVAC

Data: 5 de agosto, quarta-feira

Horários: 9h e 13h

Vagas: mais de 50 oportunidades para operador de máquinas

Documentos necessários: documento original com foto, currículo atualizado e certificado de conclusão do Ensino Médio

Local: PAT de Jaguariúna, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios

Endereço: Rua Coronel Amâncio Bueno, nº 810, Centro

Fonte: Prefeitura de Jaguariúna

Foto: Diego Monarin

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