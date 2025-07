Pátio Municipal terá 591 veículos para arremate no primeiro leilão on-line de 2025

Visitação ocorre no dia 4 de agosto, segunda-feira, das 9h às 16h30

O Pátio Municipal, gerenciado pela Empresa Municipal de Desenvol-vimento de Campinas (Emdec), terá o primeiro leilão on-line de veícu-los de 2025. Serão 591 veículos, divididos em 435 lotes. Entre as ofertas, estão carros e motos com direito à documentação, materiais para sucatas (desmonte / venda de peças); e para usinagem (prensa / reciclagem).

A organização é da própria Emdec. E o leilão será realizado pela pla-taforma www.e-leiloes.com.br.

A visitação pública aos lotes será no dia 4 de agosto (segunda-feira), no período das 9h00 às 16h30. Os lotes estão na rua Miguel Cascaldi Júnior, 141, bairro São José; e na rua Antônio Manoel, 50, na Vila In-dustrial.

O leilão será realizado no dia 5 de agosto (terça-feira). São 117 carros e 146 motos com direito à documentação; 171 sucatas aproveitáveis (desmonte), sendo 140 carros e 29 motos; e 01 lote contendo 157 ve-ículos, para usinagem.

Histórico

No ano passado (2024) ocorreram três leilões organizados pelo muni-cípio, somando 1.483 Lotes. Em 2023 ocorreu um leilão, organizado pelo Detran/SP, com 885 lotes. Em 2022 foram realizados cinco lei-lões de veículos apreendidos no Pátio Municipal, sendo quatro orga-nizados pelo Detran/SP e um pela Polícia Judiciária de Campinas. No total, foram comercializados 2.609 lotes.

Em 2021 também foram realizados cinco leilões on-line, totalizando 2.761 lotes. E em 2020, foram realizados quatro leilões, totalizando 2.262 veículos.