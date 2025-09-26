PBR Jaguariúna Teams reúne equipes e grandes nomes da montaria em touros neste fim de semana

Competição acontece durante o Jaguariúna Rodeo Festival e vale pontos para rankings nacional e internacional

O Jaguariúna Rodeo Festival recebe neste fim de semana, dias 26 e 27 de setembro, a quarta edição do PBR Jaguariúna Teams, competição de montaria em touros organizada pela Professional Bull Riders (PBR). O torneio, realizado pelo quarto ano consecutivo, já se consolidou como uma das atrações mais esperadas do evento.

Durante duas noites, 20 atletas divididos em cinco equipes tradicionais — Apaches, Brutos, Cowboys, Rednecks e Titans — disputam pontos coletivos e individuais. Além do título do campeonato, as montarias também somam pontos para o ranking nacional da PBR e para o ranking internacional, que classifica competidores para a elite do esporte nos Estados Unidos.

A expectativa gira em torno da manutenção do domínio da equipe Cowboys, tricampeã da competição desde 2022, que chega embalada pelo título da PBR Team Series nos Estados Unidos. No entanto, equipes como os Rednecks, liderados pelo atual líder do ranking nacional, aparecem como fortes candidatas a quebrar a hegemonia.

Assim como a seleção dos atletas, a escolha dos touros também segue alto nível, com plantéis renomados que prometem elevar a disputa. O formato por equipes, já consolidado nos Estados Unidos, vem ganhando força no Brasil e transformando a forma como o público acompanha a montaria em touros, tradicionalmente individual.

Para a organização, o PBR Jaguariúna Teams é um passo importante rumo à profissionalização das competições coletivas no país. A arena do Jaguariúna Rodeo Festival, marcada pela tradição e pelo espetáculo, deve receber novamente milhares de fãs em busca de adrenalina e emoção no encerramento do evento.

PBR Jaguariúna Teams 2025 – Escalação

Apaches: Hidelvan Ribeiro (Vila Rica-MT), Tales Xavier (Feijó-AC), Jhon Carlos Moreira (Confresa-MT) e Lucas Junio da Silveira (Leme-SP).

Brutos: Warley de Oliveira (Aparecida do Taboado-MS), Everton dos Santos (São Bento do Sapucaí-SP), Weslei Mendes (Iporanga-SP) e Gilvan Freitas (Piracanjuba-GO).

Cowboys: Cladson Rodolfo (Pilar do Sul-SP), Alex Oliveira (Queiróz-SP), Carlos André de Oliveira (Ipameri-GO) e Romário Faustino (Limeira do Oeste-MG).

Rednecks: Cléber Henrique Marques (Cassilândia-MS), Vitor Manoel Dias (Sales-SP), Higor Moisés Marçal (Pouso Alto-MS) e Álvaro da Cunha (Assis Brasil-AC).

Titans: Gabriel Morais (São Francisco de Sales-MG), João Paulo Velasco (Paranaita-MT), Frederico Araújo (Jaboticatubas-MG) e Vitor Cássio de Assis (São Francisco de Sales-MG).