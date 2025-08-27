Pedreira se destaca no Prêmio Excelência Educacional

Oito escolas das redes Municipal e Estadual de Ensino de Pedreira foram reconhecidas pelo Governo do Estado de São Paulo com o Prêmio Excelência Educacional, pelos bons resultados no SARESP (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) de 2024, durante solenidade realizada pela Unidade Regional de Ensino de Mogi Mirim, na sede da Associação Comercial de Mogi Mirim.

As unidades premiadas com a Meta Ouro foram as seguintes: Escola Estadual Coronel João Pedro de Godoy Moreira; Escola Estadual Luiz Bortoletto; Escola Municipal Dr. Airton Policarpo, Escola Municipal Humberto Piva; Escola Municipal Professor José Jurandyr Piva; Escola Municipal Professora Maria Elisa Vicentin Pintor; Escola Municipal Maria Helena Ferraresso Armigliato; Escola Municipal Professora Zulmar Deoclécia Pintor Bernardes.

O Prefeito Fábio Polidoro e a Vice-prefeita Magda Bellix, estiveram prestigiando a solenidade juntamente com a Secretária Municipal de Educação Mariangela Rodrigues, e as diretoras Dione Galvão Costa (Escola Coronel); Eunice Coelho Ferreira (Luiz Bortoletto); Flávia Gabriela Bettiol Bataglioli (Humberto Piva); Luciana Fabrin Fagundes Porcaro (José Jurandyr Piva); Edivania Ferro de Almeida (Maria Elisa Vicentini Pintor); Rita Valéria Franco de Deus (Maria Helena Ferraresso Armigliato); Maria Célia Baptista Rodrigues (Zulmar Deoclécia Pintor Bernardes); Tânia Aparecida Cunha Manzato (Dr. Airton Policarpo).

A Secretária Municipal de Educação Mariangela Rodrigues, creditou a premiação a uma soma de esforços envolvendo toda a comunidade escolar, o que inclui todos os colaboradores, as famílias dos alunos e apoio recebido do Poder Público.

“Uma premiação importante, que comprova a qualidade do Ensino Municipal e Estadual em Pedreira, parabéns a todos os envolvidos, direção, coordenação e alunos, estamos orgulhosos”, destacaram na ocasião o Prefeito Fábio e a Vice-prefeita Magda Bellix.