Pedreira sedia Marcha para Jesus 2025 com shows, motociata e momentos de adoração

Evento acontece nos dias 26 e 27 de setembro e terá show do cantor Isaías Saad na Praça Ângelo Ferrari

Nos dias 26 e 27 de setembro, a cidade de Pedreira será palco da edição 2025 da Marcha para Jesus, evento promovido pela Prefeitura Municipal em parceria com a AMIEP – Associação de Ministros e Igrejas Evangélicas de Pedreira. As atividades acontecerão na Praça Ângelo Ferrari e prometem reunir milhares de pessoas em momentos de fé, adoração e confraternização.

A programação começa na sexta-feira (26), a partir das 16h, com apresentações de bandas locais. No sábado (27), a partir das 16h, acontece a tradicional Motociata. Às 18h será dada a largada para a Marcha, que culminará com o show do cantor gospel Isaías Saad, às 19h. Toda a programação é gratuita e aberta ao público.

O prefeito Fábio Polidoro destacou a importância da Marcha para Jesus como parte do calendário oficial de eventos da cidade. “A Administração Municipal tem atuado de maneira ativa ao lado da AMIEP na organização deste evento que é tão significativo para a comunidade. Contamos com a presença da população para que todos possam apreciar este momento”, afirmou.

Representantes da AMIEP também ressaltaram a relevância da Marcha como espaço de união e respeito entre as diferentes manifestações religiosas. “A ‘Marcha para Jesus’ é um evento que transcende crenças individuais, é um momento de união, amor e fé que fortalece nossa cidade. Que este dia seja abençoado, e que Pedreira continue a ser um lugar de paz e harmonia para todos os seus habitantes.”