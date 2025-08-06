PIB paulista cresce 2% em 2025 puxado pela agropecuária

O Produto Interno Bruno (PIB) do Estado de São Paulo avançou 2,0% no acumulado de 2025 (janeiro a maio) em relação ao mesmo período do ano anterior, mostram os dados elaborados pela Fundação Seade. O destaque ficou para o crescimento dos setores da Agropecuária (7,7%) e de Serviços (3,2%).

No acumulado dos últimos 12 meses, comparados a 12 meses imediatamente anteriores, o PIB paulista cresceu 2,9%. Destaque para o avanço dos setores de serviços (3,6%) e indústria (0,6%).

Já na comparação com igual mês do ano anterior, o indicador avançou 2,0% em maio de 2025, com destaques para serviços (3,5%) e agropecuária (0,9%).

Fonte Agência SP