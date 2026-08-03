PM apreende drogas e captura procurado por estupro no mesmo sábado em Estiva Gerbi

Ocorrências registradas no Jardim Florestal e na entrada da cidade resultaram na apreensão de cocaína, crack, dinheiro e materiais do tráfico, além do cumprimento de um mandado de prisão

Duas ocorrências atendidas pela Polícia Militar movimentaram Estiva Gerbi durante o sábado (1º). As ações resultaram na apreensão de drogas e materiais utilizados no tráfico, além da captura de um homem procurado pela Justiça pelo crime de estupro.

A primeira ocorrência foi registrada durante a manhã, no bairro Jardim Florestal. As equipes foram acionadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender a um pedido de socorro.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais visualizaram um homem fugindo pelos telhados das residências vizinhas. Foram realizadas diligências pela região, mas o suspeito não foi localizado.

Durante a averiguação no imóvel, a moradora informou que o indivíduo que havia fugido era seu marido. No interior da residência, os policiais encontraram 65 eppendorfs contendo cocaína, uma pedra de crack, R$ 300 em dinheiro, uma balança de precisão e um aparelho celular pertencente ao suspeito.

Posteriormente, as equipes realizaram buscas em outros dois endereços relacionados ao homem. As entradas nos imóveis foram autorizadas pelas respectivas moradoras, mas nenhum outro material ilícito foi localizado.

A ocorrência foi apresentada à autoridade competente, que adotou as medidas de polícia judiciária. As drogas, o dinheiro, a balança e o celular foram apreendidos.

Procurado é localizado em trailer

A segunda ocorrência aconteceu durante a tarde, quando a equipe que prestava apoio à ação relacionada ao tráfico de drogas foi acionada para averiguar um possível roubo em andamento em um trailer de venda de caldo de cana, localizado na entrada da cidade.

No local, o comerciante informou que não havia ocorrido roubo, mas relatou ter sido ameaçado por alguns indivíduos, que já haviam deixado o estabelecimento.

Durante a identificação do vendedor, o homem alegou que não portava documentos e que não se lembrava de seus dados pessoais. Os policiais, no entanto, localizaram no trailer um alvará de funcionamento contendo o CPF do comerciante.

Após consultas aos sistemas policiais, foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo pelo crime de estupro.

O homem foi conduzido à autoridade competente, que formalizou o cumprimento do mandado. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.



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