PM apreende quase R$ 10 mil, drogas e seis celulares em Mogi Guaçu

Homem foi preso após abordagem no bairro Chaparral levar policiais a uma residência com entorpecentes, dinheiro e materiais usados no preparo das porções

Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde de terça-feira (4), durante uma ação da Polícia Militar no bairro Chaparral, em Mogi Guaçu.

Segundo a corporação, os policiais realizavam patrulhamento quando observaram um veículo deixando uma residência. Pouco tempo depois, o automóvel foi localizado novamente e abordado.

No interior do veículo estava apenas o motorista. Durante a averiguação, os policiais encontraram R$ 554 em dinheiro com o homem e quatro microtubos de cocaína no automóvel.

O abordado alegou desconhecer a presença da droga no veículo, mas afirmou que o dinheiro era proveniente do tráfico. Questionado, informou que havia mais entorpecentes em sua residência e acompanhou a equipe até o imóvel indicado.

Durante as buscas, os policiais localizaram drogas, dinheiro, cartões bancários, documentos pessoais, balanças de precisão, embalagens e outros materiais usados no preparo e acondicionamento dos entorpecentes.

Também foram encontradas anotações relacionadas à comercialização das drogas. Enquanto os policiais permaneciam no imóvel, familiares do suspeito compareceram ao local.

De acordo com a PM, a irmã do homem afirmou que já havia aconselhado o irmão a abandonar o envolvimento com o crime.

Ao todo, foram apreendidos R$ 9.877, uma nota de R$ 50 rasgada, seis aparelhos celulares, um carregador portátil, três balanças de precisão, 80 gramas de dry, 161 porções de crack, 47 porções de cocaína, quatro microtubos com cocaína e um tijolo de maconha.

A equipe também apreendeu embalagens diversas, um caderno com anotações, adesivos utilizados para identificar as porções, três rolos de filme plástico, outros apetrechos e o veículo utilizado pelo suspeito.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária. O homem permaneceu preso e todo o material foi apreendido.

Fonte: Polícia Militar

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