PM atua em duas ocorrências em Mogi Mirim: adolescentes são apreendidos por tentativa de furto e homem é preso por descumprir medida protetiva

Casos aconteceram nesta segunda-feira (14) e reforçam a importância do patrulhamento preventivo e da proteção às vítimas de violência

A Polícia Militar de Mogi Mirim registrou duas importantes ocorrências nesta segunda-feira, 14 de julho, envolvendo uma tentativa de furto a veículo e o descumprimento de medida protetiva.

Na madrugada de segunda, os policiais foram acionados para atender a uma denúncia de furto de veículo na Rua Dr. Ulhôa Cintra. Embora inicialmente nada tenha sido constatado, os militares intensificaram o patrulhamento e, na Avenida Professor Adib Chaib, visualizaram três indivíduos correndo, com características semelhantes às informadas na denúncia.

Após abordagem, foi constatado que se tratavam de adolescentes, sendo que um deles confessou a tentativa de furto. A vítima compareceu ao local e reconheceu os três adolescentes como autores da tentativa. Um deles portava uma chave de motocicleta usada na tentativa de ligação do veículo. Os menores foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária e, após registro da ocorrência, liberados aos responsáveis legais.

Já na manhã do mesmo dia, a PM foi acionada via Copom por uma mulher que relatou que seu ex-namorado estava em frente à sua residência, violando uma medida protetiva expedida pela Justiça. A equipe deslocou-se até o endereço, fez contato com a vítima — que apresentou o documento da medida — e localizou o suspeito, de 24 anos, sentado em um banco em frente à casa.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a prisão em flagrante foi ratificada pela autoridade policial.

As duas ocorrências reforçam o papel essencial da atuação rápida da Polícia Militar na preservação da ordem e proteção dos direitos dos cidadãos em Mogi Mirim.