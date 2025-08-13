PM prende dois homens por violência doméstica em Mogi Guaçu e Mogi Mirim na madrugada de quarta-feira

Ocorrências distintas resultaram em prisões por ameaças, agressões e tentativa de levar filha menor.

Na madrugada desta quarta-feira (13), a Polícia Militar prendeu dois homens em ações distintas por crimes de violência doméstica nos municípios de Mogi Guaçu e Mogi Mirim.

Em Mogi Mirim, policiais atenderam a um chamado no qual o ex-companheiro da vítima estava em frente à residência alegando querer conversar e ver a filha do casal. De acordo com o relato, ele abriu o portão, ameaçou matá-la e afirmou que levaria a criança. O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde teve a prisão por ameaça e violência doméstica ratificada.

Já em Mogi Guaçu, no bairro Chácara Pantanal, a PM abordou um homem que deixava o local com uma mochila. Minutos depois, a vítima se aproximou, visivelmente nervosa e chorando, relatando ter sido agredida e ameaçada pelo companheiro após uma discussão. Segundo ela, o agressor a empurrou ao chão e destruiu seu celular para apagar provas de violência. O homem foi preso e levado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

As duas ocorrências foram registradas como violência doméstica, com medidas legais cabíveis determinadas pelas autoridades.