PM prende procurado e recupera motocicleta furtada em Mogi Guaçu
Ocorrências distintas foram registradas na noite de terça-feira na Vila Paraíso e terminaram com dois homens detidos
A Polícia Militar realizou duas prisões em ocorrências distintas na noite de terça-feira, 4 de agosto, em Mogi Guaçu. As ações aconteceram durante patrulhamento pela Vila Paraíso.
Na primeira ocorrência, os policiais visualizaram um homem entrando em um campo. Segundo a corporação, ele tentou se esconder ao perceber a aproximação da viatura, mas foi abordado pela equipe.
Nenhum objeto ilícito foi encontrado durante a revista. No entanto, após consulta aos sistemas policiais, foi constatada a existência de um mandado de prisão pelo crime de violação de direito autoral com finalidade de lucro.
O homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde permaneceu preso.
Em outra ação, policiais militares identificaram uma motocicleta que havia sido furtada no mesmo dia. O veículo já teria escapado anteriormente de outra equipe policial.
A PM iniciou o acompanhamento, que passou por ruas dos bairros Vila Paraíso, Itacolomi e Planalto Verde. Conforme o registro policial, o condutor atravessou canteiros centrais e trafegou pela contramão antes de ser abordado.
Ainda segundo a corporação, o homem resistiu à abordagem, mas foi contido pelos policiais. Ele foi levado à Central de Polícia Judiciária e permaneceu preso.
A motocicleta foi apreendida e deverá ser restituída ao proprietário após os procedimentos legais.
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