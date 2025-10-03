Polícia Civil identifica autor de incêndio criminoso em academia de Mogi Guaçu

Investigado é dono de academia concorrente e teria agido por desavenças anteriores com a vítima

A Polícia Civil de Mogi Guaçu conseguiu identificar o responsável pelo incêndio criminoso ocorrido no dia 30 de setembro em uma academia localizada no bairro Parque Cidade Nova. O investigado, apontado nas apurações, é proprietário de um estabelecimento concorrente na cidade e teria agido por motivação pessoal.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime ocorreu durante a madrugada, quando o suspeito invadiu o centro de treinamento CrossFit Mogi Guaçu portando dois galões com líquido inflamável. As câmeras de segurança registraram o momento em que ele espalha o material e ateia fogo, saindo do local logo em seguida com tranquilidade. O incêndio causou danos significativos à estrutura e aos equipamentos da academia.

Logo após o ocorrido, equipes da Central de Polícia Judiciária iniciaram investigação detalhada, que incluiu a análise de imagens, o rastreamento de veículos utilizados em delitos relacionados — sendo um deles um veículo dublê — e outras diligências de inteligência.

Na tarde de 2 de outubro, foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência e também na academia do investigado. Durante a ação, foram apreendidos um aparelho celular e vestimentas possivelmente utilizadas no momento do crime, seguindo todas as formalidades legais cabíveis.

De acordo com os investigadores, o ato criminoso teria sido motivado por conflitos anteriores entre o suspeito e os responsáveis pela academia incendiada. As investigações seguem em andamento para o completo esclarecimento dos fatos e responsabilização do autor.

.