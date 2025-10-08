Polícia Civil prende dois suspeitos de roubar cargas de medicamentos em Mogi Mirim e Estiva Gerbi

Mandados de prisão e busca foram cumpridos em bairros da capital paulista com apoio do GOE de Campinas

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (7), a operação “Insanus Equus”, com o objetivo de identificar e prender suspeitos envolvidos em roubos de cargas de medicamentos ocorridos nas cidades de Mogi Mirim e Estiva Gerbi, no interior paulista.

Segundo informações da Polícia, três suspeitos foram identificados, sendo que dois deles foram presos temporariamente. A ação contou com o apoio de cerca de 40 policiais civis, incluindo equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil de Campinas.

Os mandados de prisão e busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara de Mogi Mirim, foram cumpridos nos bairros Cantinho do Céu e Jardim Edi, na cidade de São Paulo. Durante as diligências, foram apreendidas roupas utilizadas pelos suspeitos no dia do crime e uma arma de fogo, localizada na residência do pai de um dos investigados.

Todos os envolvidos foram conduzidos ao 101º Distrito Policial de São Paulo, onde as prisões foram efetivadas e os materiais apreendidos formalizados.

A polícia informou ainda que parte da carga roubada já havia sido recuperada anteriormente, no dia 29 de agosto deste ano.

Fonte: G1