Polícia Militar apreende veículo usado em crimes após perseguição em Mogi Guaçu

Ocupantes tentaram fugir da abordagem, mas foram detidos após colisão; vestimentas ligam suspeitos a furtos de motocicletas

Na tarde da última sexta-feira, 11 de julho, a Polícia Militar de Mogi Guaçu apreendeu um veículo suspeito de envolvimento em diversos crimes patrimoniais, incluindo furtos tentados e consumados de motocicletas em Mogi Guaçu e Mogi Mirim. A ação aconteceu após os policiais receberem informações sobre a circulação do carro pela cidade.

Durante o patrulhamento, a equipe localizou o veículo na Avenida Padre Jaime, em direção à Avenida Brasil, e deu ordem de parada — que foi desobedecida. A partir daí, iniciou-se um acompanhamento por diversas ruas do bairro Casagrande e pela Avenida Professor Luiz Gonzaga de Amoedo Campos.

O condutor realizou manobras perigosas, transitando na contramão, subindo em calçadas e passando por áreas de grande fluxo de pedestres, como escolas e comércios, colocando em risco a integridade de terceiros.

A fuga terminou quando o condutor colidiu contra um poste de iluminação pública. Dois indivíduos desceram do carro e tentaram fugir a pé, mas foram rapidamente detidos pelos policiais.

Durante a vistoria no interior do veículo, foram apreendidos três moletons e um capacete, vestimentas compatíveis com aquelas utilizadas em furtos de motocicletas registrados na região. Segundo a PM, um dos detidos foi identificado pelas imagens de segurança usando os mesmos itens encontrados.

O caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária. Os suspeitos foram liberados e irão responder por desobediência, enquanto os objetos e o veículo apreendidos integrarão os procedimentos investigativos.