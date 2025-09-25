Polícia Militar captura dois procurados pela Justiça em ações distintas em Itapira

Prisões ocorreram na manhã de quinta-feira (25) durante patrulhamento e operação de bloqueio de trânsito

A Polícia Militar de Itapira realizou, na manhã desta quinta-feira (25), duas ações que resultaram na captura de homens procurados pela Justiça. As ocorrências aconteceram em situações distintas, uma durante patrulhamento e outra em operação de fiscalização de trânsito.

No primeiro caso, equipes receberam informações sobre mandados de prisão em aberto expedidos pela comarca de Itapira. Durante patrulhamento, localizaram um dos procurados em frente à casa do irmão. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem demonstrou nervosismo e tentou entrar rapidamente no imóvel, mas foi contido pelos policiais. Após consulta ao COPOM, foi confirmado o mandado de prisão pelo crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, referente à condução de veículo sob efeito de álcool.

Pouco depois, em uma operação de bloqueio viário, os policiais abordaram um veículo cujo condutor apresentou apenas a documentação do automóvel, alegando não portar seus documentos pessoais. Diante do comportamento suspeito, foi realizada consulta via COPOM, que apontou um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Itapira, pelo crime de tráfico de drogas. O homem recebeu voz de prisão imediatamente.

Nos dois casos, os indivíduos foram conduzidos ao Distrito Policial Sede de Itapira, onde as prisões foram formalizadas. Ambos permanecem à disposição da Justiça.