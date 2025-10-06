Polícia Militar captura procurado e prende homem por desacato durante ações distintas em Itapira

Ocorrências no sábado (4) resultaram em prisão de foragido com medida protetiva em aberto e na detenção de motociclista que tentou agredir policiais durante operação

A Polícia Militar de Itapira registrou duas ocorrências relevantes no sábado (4), que resultaram na prisão de dois homens em situações distintas. As ações ocorreram nos bairros Braz Cavenaghi e na região central da cidade, e mobilizaram equipes durante patrulhamento e bloqueio policial da Operação Direção Segura Integrada.

Na primeira ocorrência, à tarde, uma equipe da PM localizou e capturou um homem procurado pela Justiça no bairro Braz Cavenaghi. O suspeito foi flagrado tentando fugir ao perceber a viatura policial e, ao ser contido, foi encontrado com uma faca na cintura. No local, uma mulher se aproximou da equipe, bastante abalada, afirmando ser vítima de ameaças por parte do homem, que teria invadido sua casa pouco antes. A vítima relatou ainda possuir medida protetiva de urgência contra ele e histórico de boletins por violência doméstica.

Diante da situação, o indivíduo recebeu voz de prisão por descumprimento de medida protetiva, ameaça e mandado de prisão em aberto. Ele foi encaminhado ao Plantão Policial de Mogi Guaçu, onde permaneceu detido à disposição da Justiça.

A segunda ocorrência foi registrada à noite, durante a Operação Direção Segura Integrada, na Avenida dos Italianos, no centro da cidade. Um motociclista tentou furar o bloqueio policial e, mesmo após ser alcançado, fez nova tentativa de fuga. Quando informado da apreensão do veículo, o homem passou a desacatar os policiais, proferindo ameaças e ofensas, além de tentar agredir os agentes e derrubar motos da equipe ROCAM.

Diante da resistência, a equipe utilizou técnicas de imobilização e acionou o apoio da Força Tática, que chegou ao local para conter o indivíduo. Após ser imobilizado, ele foi conduzido ao Plantão Policial de Mogi Guaçu, onde foi autuado pelos crimes de desacato, desobediência, resistência e ameaça, permanecendo também à disposição da Justiça.

As duas ocorrências reforçam a atuação da Polícia Militar no combate à criminalidade e na garantia da segurança da população em Itapira.