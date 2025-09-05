Polícia Militar cumpre mandado de prisão contra mulher procurada em Itapira

Detida de 37 anos tinha dois anos de pena por homicídio a cumprir; ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Sede

Na manhã de sexta-feira, 5 de setembro, a Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão em desfavor de uma mulher de 37 anos que era considerada procurada pela Justiça, em Itapira.

A equipe policial recebeu informações sobre a ordem judicial e as características físicas da suspeita. Nas proximidades do endereço indicado, os militares localizaram a mulher e realizaram a abordagem para verificação de documentos.

Durante a checagem via COPOM, foi confirmado que a detida possuía mandado de prisão em aberto, restando ainda dois anos de pena por homicídio a serem cumpridos.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Sede de Itapira, onde a mulher permaneceu à disposição da Justiça.