Polícia Militar e Guarda Municipal de Campinas realizam operação contra venda de celulares ilícitos

Forças de segurança fiscalizaram 25 estabelecimentos no centro da cidade e apreenderam 300 celulares e sete tablets sem comprovação de procedência

Uma operação conjunta da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Campinas intensificou, na manhã desta quinta-feira (18), a fiscalização de comércios que vendem celulares na região central da cidade. O objetivo foi combater a comercialização de aparelhos de origem ilícita, resultantes de roubos, furtos ou sem comprovação de procedência.

Durante a ação, 25 estabelecimentos foram fiscalizados. Cinco pessoas chegaram a ser detidas e conduzidas ao 1º Distrito Policial, sendo liberadas posteriormente pela autoridade competente. No total, foram apreendidos 300 celulares e sete tablets sem procedência comprovada, além de cinco aparelhos identificados como produto de furto ou roubo.

A comandante da Guarda Municipal, Maria de Lourdes Soares, destacou a importância da iniciativa. “Essa ação não protege apenas os consumidores, mas também os comerciantes, garantindo que os produtos vendidos sejam seguros”, afirmou.

Já o capitão da Polícia Militar, Caio Teizem, ressaltou a necessidade de conscientização da população. “Ao adquirir mercadorias sem procedência, o consumidor contribui para uma cadeia criminosa”, explicou.

A operação reforça o compromisso das forças de segurança de Campinas no combate ao furto, roubo e receptação de celulares, promovendo um comércio mais seguro e confiável para a população.