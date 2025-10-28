Polícia Militar prende criminoso procurado pela Justiça em Itapira

Suspeito tentou se passar por outra pessoa durante abordagem de trânsito, mas foi identificado com apoio do sistema Muralha Paulista.

Na manhã desta terça-feira (28), a Polícia Militar de Itapira prendeu um homem foragido do sistema prisional durante uma fiscalização de trânsito realizada na área central do município.

O veículo abordado tinha três ocupantes, que demonstraram nervosismo. Após a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, durante a fiscalização, os policiais constataram que o condutor estava com a habilitação vencida desde maio. Além disso, o carro apresentava os quatro pneus sem condições seguras de rodagem e o licenciamento estava vencido desde 2024. As infrações resultaram nas medidas administrativas cabíveis.

A situação se agravou quando um dos passageiros apresentou um documento de identidade com características irregulares, levantando suspeita de falsificação. Ao ser questionado sobre os dados do documento, ele informou o nome da mãe de forma incompleta, o que reforçou as suspeitas dos policiais.

Diante dos indícios, foi realizada uma consulta detalhada por meio do sistema Muralha Paulista. A verificação permitiu identificar corretamente o suspeito, revelando que ele estava evadido do sistema prisional, onde cumpria pena por tráfico de drogas.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Itapira. O indivíduo permaneceu preso devido ao mandado de prisão em aberto e também irá responder por uso de documento falso. Os demais ocupantes foram liberados após a apuração.