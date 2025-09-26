Polícia Militar prende criminosos e apreende grande quantidade de drogas em Pedreira

Operação resultou na prisão de duas pessoas e na apreensão de diferentes tipos de entorpecentes, celulares e dinheiro

Na noite de quinta-feira (25), a Polícia Militar prendeu dois criminosos e apreendeu uma grande quantidade de drogas durante patrulhamento no bairro Parque Bela Vista, em Pedreira. A ação começou quando os policiais flagraram um motociclista comprando entorpecentes em frente a um sobrado de três andares. A droga era entregue pela janela do segundo andar, em um pote plástico preso a uma corda.

O usuário foi abordado e confessou ter adquirido cocaína e crack. Com o apoio de outras equipes, os policiais realizaram diligências no imóvel. Ao perceber a presença da polícia, uma mulher que estava na cozinha admitiu ser responsável pelas drogas encontradas no local, que estavam sobre a mesa junto de dinheiro, celulares, mochilas e materiais usados no tráfico.

No segundo andar, foi abordado um homem identificado como responsável pela venda pela janela. Ele também era procurado pela Justiça pelo crime de latrocínio. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde ambos permaneceram presos em flagrante. A mãe e o namorado da suspeita, bem como o motociclista abordado, foram liberados após depoimento.

A operação resultou na apreensão de: 24 porções de maconha, 35 microtubos e 108 saquinhos com cocaína, 132 porções e 39 minitubos de crack, além de 30,76 gramas de crack a granel, três unidades de haxixe, 88,93 gramas de pó branco, duas balanças de precisão, nove celulares, embalagens, uma corda com pote plástico e R$ 1.365,20 em dinheiro. O local foi periciado e liberado após a retirada do material ilícito