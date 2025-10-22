Polícia Militar prende dois homens por tráfico de drogas em Mogi Guaçu

Suspeitos foram flagrados com 138 porções de cocaína no Jardim Santa Terezinha; ambos confessaram participação na venda dos entorpecentes

Na tarde de terça-feira (21), a Polícia Militar prendeu dois homens por tráfico de drogas no bairro Jardim Santa Terezinha, em Mogi Guaçu. A prisão ocorreu durante patrulhamento preventivo na região, quando os policiais avistaram dois indivíduos em atitude suspeita.

Ao perceberem a aproximação da viatura, um dos suspeitos tentou se desfazer de um objeto, jogando-o ao solo. Após a abordagem, foi constatado que se tratava de quatro invólucros plásticos contendo 128 microtubos de cocaína. Com o outro indivíduo, foram encontrados R$ 30 em dinheiro e mais 10 microtubos idênticos aos anteriores.

Questionados pelos policiais, os dois confessaram que estavam vendendo entorpecentes no local. Diante dos fatos, a equipe encaminhou os suspeitos e todo o material apreendido à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde ambos permaneceram presos à disposição da Justiça.