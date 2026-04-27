Polícia Militar prende homem com grande quantidade de entorpecentes em Pedreira

Ocorrência foi registrada na manhã de segunda-feira no bairro Jardim Andrade

A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na manhã de segunda-feira (27), no bairro Jardim Andrade, em Pedreira.

De acordo com a corporação, a equipe foi informada por um transeunte sobre intensa movimentação suspeita em uma residência. Ao chegarem ao local, os policiais observaram um grupo de pessoas se dispersando ao notar a presença da viatura. Um indivíduo foi visto segurando uma sacola e tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas foi acompanhado e abordado.

Durante a vistoria na residência, os agentes localizaram 34 pedras de crack, 74 microtubos contendo cocaína, duas porções de maconha e oito porções de dry, além de uma balança de precisão, dois aparelhos celulares, diversas embalagens utilizadas para o fracionamento de drogas e R$ 597 em dinheiro.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito confessou envolvimento com o tráfico e afirmou que o imóvel já teria sido utilizado anteriormente como ponto de armazenamento de entorpecentes.

A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que determinou a prisão do indivíduo, que permaneceu à disposição da Justiça.

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