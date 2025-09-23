Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Estiva Gerbi

Abordagem ocorreu durante patrulhamento no Jardim Taguá; suspeito estava com cocaína e dinheiro

Na tarde desta terça-feira (23), a Polícia Militar realizou a prisão de um homem por tráfico de drogas no Jardim Taguá, em Estiva Gerbi. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina na região, quando os policiais avistaram um indivíduo com um volume suspeito na cintura.

Durante a abordagem, os agentes localizaram uma sacola contendo 24 microtubos com cocaína e a quantia de R$ 81 em dinheiro. O material estava escondido junto ao corpo do suspeito.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária. O homem, de 24 anos, foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso. A droga e o dinheiro foram apreendidos pelas autoridades.