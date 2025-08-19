Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Pedreira

Apreensão ocorreu no Jardim Triunfo; suspeito escondia bolsa com cocaína, crack, maconha e anotações do tráfico

Na noite de segunda-feira (18), a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem por tráfico de drogas no bairro Jardim Triunfo, em Pedreira.

A equipe foi acionada pelo COPOM para averiguar uma denúncia de atitude suspeita. No local, os policiais avistaram um indivíduo que tentou esconder o rosto ao notar a aproximação da viatura. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado em suas vestes, apenas um aparelho celular.

No entanto, nas proximidades, os policiais localizaram uma bolsa azul escondida próximo à grade de uma residência abandonada, usada para armazenamento e venda de drogas. Dentro dela foram apreendidos:

50 porções de maconha

36 porções de “dry” com tabaco

285 microtubos de cocaína

179 porções de crack

R$ 72 em espécie

01 aparelho celular

01 caderno com anotações sobre o tráfico

Segundo a PM, no celular do indivíduo, ainda bloqueado, havia notificações relacionadas à prática de tráfico e menções a uma facção criminosa.

Com apoio da equipe de Jaguariúna, o homem foi conduzido ao Distrito Policial, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante. O suspeito permanece à disposição da Justiça.