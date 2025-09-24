Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Pedreira

Indivíduo de 30 anos foi abordado no Jardim Marajoara e já havia sido detido pelo mesmo crime no início do mês

Na manhã desta quarta-feira (24), a Polícia Militar prendeu um homem de 30 anos por tráfico de drogas em Pedreira. A prisão ocorreu durante patrulhamento no Jardim Marajoara, quando o indivíduo demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura e foi abordado.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram uma porção de maconha, R$ 79 em notas diversas e um telefone celular. Segundo a corporação, o suspeito já possuía medida cautelar em seu desfavor e havia sido preso no mesmo local no dia 13 de setembro pelo mesmo crime.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Pedreira. O homem permaneceu preso, e os materiais apreendidos foram encaminhados às autoridades competentes.