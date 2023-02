Polícia Militar prende indivíduo suspeito pela prática de tráfico de drogas em Mogi Guaçu

Um homem foi preso suspeito pela prática de tráfico de drogas pela Polícia Militar (PM) de Mogi Guaçu. A prisão ocorreu na tarde deste sábado, dia 11 de fevereiro, na Avenida Flamboyants com rua Lírios, em Mogi Guaçu.

De acordo com a PM, a equipe estava em patrulhamento pelo bairro Ypê Pinheiro e quando estava chegando na avenida Flamboyants avistou três indivíduos na esquina da rua Lírios que correram ao verem a viatura policial. A equipe adentrou pela rua e abordou os indivíduos.

Em busca pessoal localizaram um pino de cocaína e R$ 40,00 no bolso traseiro da bermuda de um dos indivíduos, com outro indivíduo localizaram em sua cueca R$ 235,00 em espécie e um celular marca Sansung preto. Indagados sobre o local e o que estavam fazendo ali, um dos indivíduos confessou a prática de tráfico naquele local e informou que havia vendido 35 pinos e tinha ainda 35 para ser vendido, porém não indicou o local onde guardava o restante.

Em seguida foi realizaram busca no local sendo encontrado mais um pino no local de onde correram. Ao retornarem para qualificação e pesquisas, um dos indivíduos de 17 anos empreendeu fuga não sendo possível alcançá-lo.

Dante da confissão e drogas encontradas, foi dado voz de prisão ao indiciado L. Ele foi conduzido até o CPJ, apresentado a escrivã Luciana, onde ela retransmitiu ao delegado Dr. Alessandro Serrano Morcilo, que optou por registrar ocorrência de porte de entorpecentes conforme artigo 28 da Lei 11343/06 , liberando o indiciado L., após assinar os autos,