Obras de drenagem na altura do Trevo do Laranjão, em Paulínia, serão realizadas neste sábado (28)

Interdição na avenida José Paulino estava programada para o último fim de semana, mas precisou ser adiada por conta do tempo chuvoso

A Concessionária Rota das Bandeiras reprogramou para este sábado, 28/9, a intervenção em uma das saídas de Paulínia. O acesso da avenida José Paulino à rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332), sentido Campinas, no km 121, estará fechado no período das 8h às 17h, para obras de drenagem. O serviço estava programado para ser realizado no último fim de semana, mas precisou ser adiado por conta da forte chuva registrada na região na ocasião.

A intervenção foi programada para sábado para minimizar os impactos ao tráfego. A obra faz parte do complexo de melhorias executadas pela Concessionária na rodovia, que inclui a implantação de vias marginais e remodelação de dispositivos.

Durante o período de interdição, motoristas que deixam Paulínia pela avenida serão redirecionados para a pista sentido Cosmópolis da rodovia e poderão fazer o retorno no km 125, altura da avenida Dr. Roberto Moreira, para prosseguir viagem sentido Campinas.

Marginais da SP-332

A Prof. Zeferino Vaz terá vias marginais no trecho entre os km 114 e 125, do acesso ao distrito de Barão Geraldo, em Campinas, até Paulínia. A remodelação do Trevo do Laranjão já foi concluída e o trecho de marginais entre os km 125 e 121 será completamente liberado para o tráfego até o fim de outubro.

O complexo de obras na região também prevê a requalificação dos trevos existentes nos km 116 (Real Parque) e 119+700 (Betel). A Rota das Bandeiras também construirá uma base do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) no km 125 da rodovia. A obra ocorre em etapas e a conclusão total está prevista para o segundo semestre de 2026.

As intervenções irão contribuir para qualificar a circulação de veículos na região, com melhor distribuição dos fluxos rodoviário e urbano. O trecho entre Campinas e Paulínia recebe uma média de 51 mil veículos por dia útil. O investimento total previsto pela Concessionária supera os R$ 140 milhões.

Em caso de dúvidas sobre a obra, os usuários podem entrar em contato com a Concessionária por meio do telefone 0800-770-8070. O serviço é gratuito e funciona 24 horas. Os motoristas também podem receber informações diariamente pelo Canal do WhatsApp. Basta encaminhar uma mensagem para o 11 93241-2578.