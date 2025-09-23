Polícia Militar prende três indivíduos em duas ocorrências distintas em Mogi Guaçu

Ações aconteceram na tarde de segunda-feira (22) e resultaram em prisões por tráfico de drogas e crime de dano qualificado

A Polícia Militar de Mogi Guaçu realizou duas prisões em flagrante durante a tarde de segunda-feira (22), em ações distintas nos bairros Jardim Novo Itacolomy e Jardim Ypê VII.

No Jardim Novo Itacolomy, dois homens foram detidos por tráfico de drogas. Durante patrulhamento, os policiais observaram um dos suspeitos abaixado, retirando algo de uma almofada. Na abordagem, ele tentou se desfazer de três microtubos de cocaína, enquanto na almofada foram localizados outros 32 do mesmo tipo. Com o segundo envolvido, foram encontrados R$ 259,00 escondidos no calçado. Ambos confessaram envolvimento com o tráfico, sendo um responsável pela venda e o outro pela guarda do dinheiro. A dupla foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu presa e o material foi apreendido.

Já no Jardim Ypê VII, a PM atendeu uma ocorrência de tentativa de furto e crime de dano qualificado em uma subestação de energia elétrica. Após denúncia via COPOM, a equipe localizou um homem escondido no interior da unidade. Ele confessou que entrou no local com a intenção de furtar fios de cobre e fibra. O mesmo indivíduo já havia deixado um RG no local em ocorrência anterior, em que um cabo de comunicação foi furtado. O criminoso foi conduzido à CPJ e permaneceu preso por dano qualificado.

As ações reforçam o trabalho contínuo da Polícia Militar no combate à criminalidade e na proteção ao patrimônio público e à segurança da comunidade.