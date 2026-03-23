Polícia Militar realiza duas prisões em ações distintas no fim de semana em Itapira

Ocorrências registradas no sábado e domingo envolveram procurado da Justiça e violência doméstica

A Polícia Militar realizou duas ações distintas em Itapira entre a noite de sábado, 21 de março, e a madrugada de domingo (22), resultando na prisão de dois indivíduos por diferentes crimes.

Na primeira ocorrência, registrada no sábado (21), os policiais capturaram um homem procurado pela Justiça por descumprimento das condições da saída temporária. A equipe se deslocou até o local após receber informações sobre o paradeiro do indivíduo. Ele foi abordado e, após confirmação no sistema, recebeu voz de prisão. O homem foi encaminhado para exame de corpo de delito e posteriormente conduzido ao Centro de Detenção Provisória, onde permaneceu preso.

Já na madrugada de domingo (22), a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica. Segundo informações, o suspeito tentou invadir a residência da ex-companheira e a agrediu, inclusive enforcando a vítima. Durante a ação, o filho menor também foi agredido ao tentar intervir.

A vítima informou ainda que possuía medida protetiva contra o agressor, o que caracteriza descumprimento de ordem judicial. Após patrulhamento, o homem foi localizado e preso. Ele foi conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. As vítimas receberam atendimento médico.

As ocorrências reforçam a atuação da Polícia Militar no combate à criminalidade e na proteção das vítimas no município.

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