Posse participa da Oficina de Regionalização da Saúde na Região Metropolitana de Campinas

Realizada na manhã desta quarta-feira, 30 de julho, a Oficina da 3ª Regionalização de Saúde do Estado de São Paulo reuniu gestores e representantes da Região Metropolitana de Campinas para fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) na região.

O evento aconteceu no anfiteatro da Faculdade de Jaguariúna e contou com a presença do secretário estadual de Saúde, Eleuses Vieira de Paiva, do prefeito Ricardo Cortez, da secretária municipal de Saúde, Graziela Cristiane de Lima, além de prefeitos, secretários e delegados de mais de 40 municípios que fazem parte da Rede de Atenção à Saúde (RAS).

A oficina teve como objetivo a pactuação dos percursos assistenciais e o planejamento da atuação conjunta entre os municípios, com foco na implantação do futuro Hospital Metropolitano Regional. A proposta é consolidar uma rede integrada, eficaz e resolutiva, capaz de garantir o acompanhamento contínuo da população em diferentes níveis de cuidado.

Santo Antônio de Posse dá mais um passo rumo a uma saúde pública acessível, humanizada e regionalmente estruturada. Entre os objetivos estão ampliar o acesso a serviços especializados, fortalecer a Atenção Primária, reduzir deslocamentos desnecessários, aprimorar a coordenação entre os níveis de atendimento e diminuir desigualdades territoriais.

Durante o encontro, o prefeito Ricardo Cortez, que também preside o CISMETRO — Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas — ressaltou a relevância da colaboração entre as cidades e destacou os desafios enfrentados não só por Santo Antônio de Posse, mas por toda a região na busca por avanços no setor de saúde.

A regionalização da assistência representa um avanço significativo para promover equidade, cooperação interfederativa e gestão compartilhada dos recursos, atendendo às demandas reais da população da Região Metropolitana de Campinas.